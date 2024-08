BetBoom wird auf der IEM Köln durch 3DMax ersetzt

HQ

Nur wenige Tage vor der IEM Cologne musste sich BetBoom ausCounter-Strike 2 dem Turnier zurückziehen. Sie werden durch das nächste teilnahmeberechtigte Team ersetzt, basierend auf den Regeln für den Ersatz von Intel Extreme Masters-Teams.

Dieses Team ist 3DMax. Als Breakout-Star der diesjährigen Skyesports Championship in Indien gewann 3DMax den Hauptpreis, indem er im gesamten Turnier nur ein Spiel verlor, so dass man mit Sicherheit sagen kann, dass sie in der Lage sind, gegen die größten Namen in CS2 anzutreten.

Das erste Spiel von 3DMax findet in der Play-In-Phase gegen 9z statt. Die IEM Cologne beginnt am 7. August, wenn 24 der besten CS2-Teams gegeneinander antreten, um zu sehen, wer der Beste ist.