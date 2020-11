Beta-Version vom Football Manager 2021 ab sofort erhältlich

You're watching Werben

Eine Beta-Version des Football Manager 2021 ist nun sowohl auf Steam, als auch im Epic Games Store erhältlich. Zugriff darauf erhalten all diejenigen, die sich das Spiel vorbestellt haben oder dies noch vor der Veröffentlichung tun. Die finale Version vom Football Manager 2021, erscheint am 24. November. Wer in der Beta eine Einzelspielerkarriere beginnt, kann diese Inhalte glücklicherweise später in das finale Spiel übertragen.

Laut SEGA handelt es sich bei der Beta um eine fast vollständige Version des Spiels, auch der Online-Modus kann bereits gespielt werden. Trotzdem kann es hier und da zu Problemen führen, die am besten über die Schaltfläche ''Fehler melden'' vermerkt werden.

Mit dem Football Manager 2021 werden neue Funktionen und Verbesserungen in den neuen Ableger der Simulation eingeführt. Die Interaktionen mit den Spielern und Medien wurde überarbeitet, ein neues Spielsystem eingeführt, dem Manager stehen neue Ressourcen zur Verfügung und auch das Level an Analyseoptionen und Informationen die uns bereitstehen, wurde deutlich angehoben.

Werdet ihr euch ebenfalls einen vorzeitigen Zugang zum Spiel sichern?