Gestern Abend hat Treyarch die Details des Multiplayer-Segments von Call of Duty: Black Ops Cold War besprochen und in diesem Zuge auch die erwartete Beta datiert....

Story-Trailer für das neue Call of Duty: Black Ops Cold War

am 28. August 2020 um 00:03 NEWS. Von Mike Holmes

Wer uns in dieser Woche ein wenig verfolgt hat, der wird bereits alles wissen, was es aktuell über Call of Duty: Black Ops Cold War zu sagen gibt. Das Game wurde am...