Beta-Stadium für Mehrspieler-Action in Total War Saga: Troy ausgerollt

Epic Games hat Sega dazu überreden können, Total War Saga: Troy am 12. August 2020 über 7,5 Millionen Mal an angemeldete Nutzer im Epic Games Store zu verschenken. Seitdem das Spiel einen ganzen Tag kostenlos zur Verfügung stand, wurde es offiziell zum Vollpreis verkauft, doch diese einmalige Geschenkaktion hat dem Titel zumindest einiges an Aufmerksamkeit zugesichert. Als Nächstes steht bei Creative Assembly die Erarbeitung eines Mehrspielermodus an.

Seit letzter Woche können sich bis zu acht Spieler gleichzeitig in die sagenumwobene Schlacht von Troja stürzen, denn am Donnerstag ist die erste Phase einer längeren Multiplayer-Beta gestartet. Die Teilnehmer einer solchen Partie sollten sich einige Zeit einplanen, denn das Feature ist noch nicht vollständig erarbeitet worden und dementsprechend werden Probleme erwartet. Diese Beta soll gleichzeitig Koop-Partien für die Kampagne ermöglichen, doch es dauert sicher noch eine Weile, bis alles reibungslos funktioniert.

