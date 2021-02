Beta-Phase von Guilty Gear: Strive um zwei Tage verlängert

You're watching Werben

Am Wochenende fand die Open Beta von Guilty Gear: Strive auf Playstation-Geräten statt und damit scheinen viele Spieler ihren Spaß gehabt zu haben. Eigentlich sollten die Server gestern Nachmittag geschlossen werden, doch Arc System Works verlängert das Programm um 48 Stunden. Morgen, am Dienstag, gegen 16:00 Uhr machen die Server dicht und ihr solltet euch vorher unbedingt noch einen Eindruck einholen. Wir haben uns das Programm für euch ebenfalls angeschaut und drei eigene Matches an Gameplay mitgebracht. Wer mehr über die Beta erfahren möchte, der schaut sich unsere Vorschau zum Spiel an. Guilty Gear: Strive erscheint auf PS4, PS5 und PC am 9. April. Wer vorbestellt, darf schon ein paar Tage früher spielen.

You're watching Werben

You're watching Werben