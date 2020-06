Beta-Infos und flotte Gameplay-Snippets aus Mortal Shell

Cold Symmetry haben uns ihr neues Spiel am 1. April erstmals präsentiert, allerdings schnell klargestellt, dass Mortal Shell kein Aprilscherz ist. Das protzige Soulslike hat in den letzten Tagen viel Aufmerksamkeit erhalten, da wir gleich drei neue Trailer zu Gesicht bekommen haben. Zuerst einmal durfte IGN exklusives Gameplay aus der Klasse (auch Shell genannt) "Harros" uraufführen, anschließend hat der Publisher Playstack einen Trailer für die Charakterklasse "Eredrim" veröffentlicht. Auf der PC Gaming Show gab es noch einmal ein Video zum "Acolyten" und auch einen Bosskampf zu sehen.

Vier spielbare Klassen werden wir in Mortal Shell zu Gesicht bekommen, sobald das Game im nächsten Quartal auf PS4, Xbox One und PC erscheint. Kommenden Monat, genauer gesagt am 3. Juli, startet eine Closed Beta, die ausgewählten Fans eine Woche lang in das Action-Rollenspiel reinschauen lässt. Infos werden über Discord verteilt.

