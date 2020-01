Beta-Feedback macht Nioh 2 verzeihender und verbessert einige Dinge

Nioh wurde ein gutes Spiel, doch auch das Samurai-Souls hatte Startschwierigkeiten. Bei Teil 2 setzt Entwickler Team Ninja auf die bewährte Strategie, Spielern im Entwicklungsverlauf regelmäßig Einblick nehmen zu lassen, um auf diesem Wege zusätzliches Feedback zu erhalten. Letztes Jahr konnten wir uns mehrmals mit dem Game beschäftigen, auch eine offene Beta wurde für Nioh 2 durchgeführt. Das Studio hat bereits vor einigen Wochen die Ergebnisse dieses Testdurchlaufs ausgewertet, nun teilten sie uns im Playstation-Blog mit, welche Änderungen sie planen.

Bemerkenswert ist beispielsweise, dass manche Waffen und Angriffe in Nioh 2 nun mehr Schaden verursachen werden. Gleichzeitig sollten Gegner weniger Schaden anrichten, denn das störte viele Spieler in Verbindung mit dem hohen Angriffsradius (der ebenfalls verringert wird) sehr. Das Yokai-Reich, in dem unsere Ausdauer-genannte Ki-Energie nur sehr langsam regeneriert, soll ebenfalls etwas verzeihender ausfallen, damit man nicht chancenlos einem wütenden Dämon gegenübersteht.

Darüber hinaus wird es noch mehr Möglichkeiten geben, unseren Charakter anzupassen, das UI soll verbessert worden sein (das war der größte Kritikpunkt an der Beta), das Tutorial wird umfassender und das Sound-Design wird noch einmal überarbeitet. Weitere Infos seht ihr unten auf den Pre-Release-Patch-Notes. Das ist eine ganze Menge, deshalb sind wir gespannt, wie das finale Spiel letztlich wird. Nioh 2 erscheint jedenfalls am 13. März auf der PS4.