Beta-Einladungen für Second Extinction auf Steam verfügbar

Der Koop-Shooter für drei Spieler Second Extinction wurde letzten Donnerstag während der Inside-Xbox-Show enthüllt. Das Spiel erinnert viele Spieler dank seiner mörderischen Prämisse an Left 4 Dead mit Dinos, was sich nach einer spaßigen und sehr stumpfen Angelegenheit anhört (lieb gemeint). Wenn ihr euch eingehender mit dem Titel beschäftigen wollt, dann könnt ihr euch ab sofort für die Closed Beta anmelden, die im Sommer stattfinden soll.

Ihr müsst euch dazu auf dieser Webseite registrieren und zwingend einen Freund in die Sache mit einbeziehen. Wenn ihr niemanden finden solltet, der euch bei dieser Aktion unterstützt, dann werdet ihr keinen Zugriff auf die exklusiven Server bekommen (was allerdings eh nicht garantiert wird). Gespielt wird jedenfalls auf Steam (PC), Second Extinction erscheint jedoch auch auf Xbox One und Xbox Series X.