Beta von Phantasy Star Online 2 startet nächsten Monat

Phantasy Star Online 2 wurde vor acht Jahren in Japan gestartet und blieb dort. Asien hat das erfolgreiche MMO nie verlassen, lediglich die Anzahl der unterstützten Plattform ist über die Jahre gewachsen. Deshalb war es eine große Überraschung, als ausgerechnet Microsoft während einer Pressekonferenz im vergangenen Jahr bekanntgab, dass dieser Titel in den Westen kommt. Der News-Channel des Publishers, Xbox Wire, berichtete diese Woche, dass eine Closed Beta für ausgewählte Spieler am 7. Februar beginnt.

Leider dürfen sich lediglich Xbox Insider in Kanada und den USA für die Aktion registrieren lassen. Sind diese ersten Tests abgeschlossen, werden weitere Teil der Welt in den Genuss des MMORPGs kommen. Bis zum Sommer soll Phantasy Star Online 2 in weiteren Regionen verfügbar sein.