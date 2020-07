Beta von Mortal Shell brachte über 350.000 Spieler zusammen

Cold Symmetry hat die Beta des Soulslikes Mortal Shell Anfang dieses Monats im Epic Games Store auf dem PC verfügbar gemacht. Die Spieler konnten darin die ersten zwei Klassen aus dem finalen Spiel ausprobieren, Harros und Tiel. Weil die Closed Beta auf so viel Interesse stieß, weitete das Team die Aktion aus und lud alle Interessenten ein. Wie Cold Symmetry nun schreibt, haben über 350.000 Spieler an diesem Testlauf teilgenommen und selbst gespielt. Via Twitch und Youtube haben sich im Aktionszeitraum ca. 5 Millionen Menschen einen Eindruck vom Spiel gemacht. Das sind vielversprechende Aussichten und falls ihr jetzt ebenfalls einen Eindruck von Mortal Shell wollt, können wir euch ganz frisch neue Eindrücke aus der Open Beta anbieten.

