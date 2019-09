Beta von Ghost Recon: Breakpoint gestartet, Post-Launch-Inhalte des ersten Jahres enthüllt

Sicher habt ihr mitbekommen, dass wir in dieser Woche zahlreiche Infos und Gameplay-Eindrücke zu Ghost Recon: Breakpoint mit euch geteilt haben (entschuldigt bitte den Spam, die Kollegen sind mit ihrer Berichterstattung wohl etwas über das Ziel hinausgeschossen). Jedenfalls: Heute startet eine geschlossene Betaphase für Ubisofts neuen Taktik-Shooter, vom 5. bis zum 8. September läuft dieser Test.

Teilnehmer dürfen sich auf Koop-Missionen mit bis zu vier Spielern einstellen und einige erste Einblicke in die Hauptgeschichte erhalten. Zusätzlich dazu stehen Nebenaktivitäten, tägliche Herausforderungen und Drohnenkämpfe zur Verfügung. Die Beta beinhaltet sogar eine spezielle Wohltätigkeitsaktion, mit der Spieler Geld sammeln können, wenn sie ihre niedergeschossenen Teamkameraden aufhelfen. Je häufiger das passiert, desto mehr spendet Ubisoft im Anschluss wohl für wohltätige Zwecke.

Der Publisher kündigte außerdem die Post-Launch-Pläne für das erste Jahr von Ghost Recon: Breakpoint an. Beginnen wird die Content-Strategie mit Episode 1: Operation Greenstone, in der neue narrative Inhalte bereitstehen sollen. Es wird Endgame-Inhalte, wie den Raid Project Titan geben (der in einem aktiven Vulkan auf einer neuen Insel spielt), außerdem wurden weitere Fraktionsmissionen, drei neue Klassen, Live-Events und PvP-Updates genannt.

Tom Clancys Ghost Recon: Breakpoint wird am 4. Oktober auf PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Closed Beta kann von Spielern, die das Game vorbestellt haben, und von Uplay+-Abonnenten gespielt werden. Wer sich bei Ubisoft für die Beta registriert hat, soll wohl ebenfalls die Chance erhalten haben, an der Aktion teilzunehmen. Weitere Informationen zum Game findet ihr unserer Vorschau.

