Beta von Call of Duty: Modern Warfare auf September datiert

Der heutige Abend steht ganz im Zeichen von Call of Duty: Modern Warfare, denn wir haben diese Woche die Mehrspieler-Komponente des Shooters angespielt. Falls auch ihr möglichst bald einen Blick in den neuen Ableger werfen wollt, könnte euch interessieren, dass am 12. September eine exklusive Demoversion des Spiels auf der Playstation 4 startet. Die Aktion ist eigentlich nur für Vorbesteller gedacht, sicher bekommen einige Glückliche aber auch auf anderem Wege Zugang zu den Testservern. PC- und Xbox-One-Spieler müssen sich für ihren Test etwas länger gedulden, genauere Informationen gibt es dazu aber gerade nicht.