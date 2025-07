Beta Ray Bill und Silver Surfer schließen sich der Charakterliste von Marvel Cosmic Invasion an

HQ

Wir kennen bereits viele der Marvel Helden, die sich zusammenschließen, um die Galaxie vor Annihilus und den Annihilation Wave zu retten, mit diesen Charakteren, darunter Spider-Man, Wolverine, Captain America, Nova, Venom, Storm, Rocket Raccoon, She-Hulk und Phyla-Vell, Aber Dotemu und Tribute Games haben immer insgesamt 15 spielbare Charaktere versprochen, also wer sind die anderen Helden?

Da noch sechs Helden zu bestimmen sind, haben wir nun zwei weitere kennengelernt, nämlich die kosmischen Legenden Beta Ray Bill und die Silver Surfer. Ja, die Thor -Variante schließt sich dem Kampf an und bringt Stormbreaker mit, um die Legionen von Käfern zu zerschlagen und zu zappen, während die Surfer (Norrin Radd und nicht Shalla-Bal, die Figur, die Julia Garner in The Fantastic Four: First Steps ) spielt, herumzugleiten und jede Bedrohung mühelos zu betäuben scheint.

Beide Charaktere werden im Spiel verfügbar sein, wenn es später in diesem Jahr für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Seht euch unten den Trailer mit den beiden neuen Helden an.