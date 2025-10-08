Besucht Nintendos Pop-up-Store in London Ende des Monats

HQ

Wenn du planst, London später in diesem Monat zu besuchen (oder vielleicht sogar dort lebst), hat Nintendo einen lustigen Vorschlag für dich. Gestern starteten sie die Ticketreservierungen für ihren bevorstehenden Pop-up-Store, der wie erwartet sofort ausging.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie Nintendo verpassen werden, denn zwischen dem 27. Oktober und dem 16. November wird dieser Pop-up-Store über ein reguläres Warteschlangensystem für alle verfügbar sein. Wenn Sie Nintendo mögen und herausfinden möchten, was sie auf Lager haben, und andere Gleichgesinnte treffen möchten, ist dies eine ausgezeichnete Gelegenheit.

Mehrere Personen in den Kommentaren des Beitrags erinnern Sie auch daran, Ihren Nintendo 3DS in den Store zu bringen, um ́Street Pass zu spielen. Wenn Sie interessiert sind, finden Sie das Geschäft im Erdgeschoss des Westfield London Shopping Centre.