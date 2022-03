Besucher sind auf Tokyo Game Show 2022 erlaubt

HQ

Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie können Massenveranstaltungen nicht mehr wie früher stattfinden. Die Veranstalter der Tokyo Game Show haben nun jedoch ein Programm erarbeitet, das es einer kleinen Menge an Fachbesuchern 2022 wieder erstmals wieder ermöglichen wird, die japanische Gaming-Messe in Persona zu besuchen.

Das Event findet vom 15. bis zum 18. September auf dem Messegelände Makuhari in Chiba, Japan, statt. Die ersten beiden Veranstaltungstage sind Medienvertretern vorbehalten, doch am 17. und 18. September wird einer begrenzten Anzahl an Besuchern der Zutritt erlaubt. Wie viele Tickets im Sommer verkauft werden, ist nicht bekannt.

In der Pressemitteilung wird nicht nur die physische Präsenz hervorgehoben, sondern auch auf ein Online-Programm hingewiesen, das Livestream-Konferenzen, Demos und virtuelle Touren beinhaltet. Englischsprachige Zuschauer können eine Live-Übersetzung in englischer Sprache erwarten. Die Organisatoren richten die TGS in diesem Jahr unter dem Motto "Nichts stoppt Gaming" aus.

Quelle: Gematsu.