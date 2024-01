Besuchen Sie uns heute Abend beim Xbox Developer_Direct

HQ

Im Laufe des Tages werden wir einen Blick auf eine Vielzahl kommender Xbox-Projekte werfen, die alle Teil des neuesten Developer_Direct sind. Die Show wird Einblicke in Indiana Jones, Avowed, Senua's Saga: Hellblade II und Ara: History Untold sowie ein gerüchteweise fünftes Projekt enthalten.

Die Show wird voraussichtlich etwa 50 Minuten dauern und direkt in The Elder Scrolls Online 2024 Global Reveal übergehen, das einen bedeutenden Blick auf die Zukunft von Bethesdas MMORPG wirft und darauf, was es den Fans im Jahr 2024 und darüber hinaus bieten wird.

Da die Developer_Direct um 20:00 Uhr GMT / 21:00 Uhr MEZ beginnt und die ESO-Show eine Stunde später stattfindet, könnt ihr uns auf der GR Live-Homepage besuchen, um alle Enthüllungen und Informationen live zu verfolgen. Verpassen Sie nicht diesen Einblick in das Xbox-Jahr 2024.