Besuchen Sie die Karibik in Microsoft Flight Simulator

HQ

Asobo Studio und Microsoft unterstützen ihren atemberaubenden Flugsimulator weiterhin mit neuen Updates, sowohl mit zusätzlichen Inhalten als auch mit verbesserter Grafik mit kostenlosen World Updates. Letzteres hat uns zuvor Verbesserungen von Nationen und Regionen wie Japan, den USA, Deutschland, Italien, den nordischen Ländern und dem Vereinigten Königreich beschert - und jetzt ist es an der Zeit, dass Microsoft Flight Simulator eine weitere bekommt.

World Update XVI macht einen der schönsten Teile der Welt, die ikonische Karibik, noch schöner. Dank dessen können wir jetzt atemberaubende Natur, große Städte, historische Gebäude, neue Herausforderungen und andere Dinge genießen, die Flieger von oben erkunden können.

Die offizielle Homepage verrät, worauf wir uns freuen können:

"World Update XVI: Caribbean deckt eine breite Palette karibischer Gebiete ab, darunter Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Britische Jungferninseln, Kaimaninseln, Dominikanische Republik, Grenada, Haiti, Jamaika, Puerto Rico, St. Kitts und Nevis, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln und die Amerikanischen Jungferninseln.

World Update XVI: Die Karibik bietet 104 POIs (Points of Interest), darunter: den Leuchtturm von Nassau Harbor auf den Bahamas, das Colbeck Castle auf Jamaika, das Faro De Pampatar in Puerto Rico und das Rote Haus von Trinidad und Tobago."



Seht euch den Launch-Trailer unten sowie einige Screenshots an. Das Update ist ab sofort verfügbar und kostenlos für alle, die das Spiel besitzen oder den Game Pass abonniert haben.