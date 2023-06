Besuchen Sie den Tower of London und sehen Sie Clive Rosfields Invictus-Schwert von Final Fantasy XVI

HQ

Square Enix hat den Start von Final Fantasy XVI wirklich, wirklich vorangetrieben und dies mit einer Reihe interessanter Launch-Events, Partnerschaften und Aktivierungen getan. In der neuesten dieser Reihe tut sich der Spieleverlag mit den Royal Armouries in der Tower of London zusammen, um zu sehen, wie eine Replik von Clive Rosfields Invictus Sword aus dem Spiel für den nächsten Monat ausgestellt wird.

Das Schwert wurde vom Schwertschmied Tod Todeschini hergestellt und soll in Größe und Form genau sein, während es aus Metall gebaut wurde, um es noch authentischer zu machen.

Während Sie heute zum Tower of London gehen können, um das Schwert als Teil der Sammlung im White Tower zu sehen, können Sie sich auch das YouTube-Video unten ansehen, um einen Einblick in das Schwert und seine Entstehung zu erhalten.

Das Schwert wird bis zum 19. Juli ausgestellt sein, also verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich das Schwert anzusehen, wenn Sie in den nächsten Wochen in London sind.