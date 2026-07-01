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Bestellungen bei McDonald's in Japan sind gerade viel strenger geworden

Neue Regeln schränken ein, wie Kunden Burger, Pommes, Getränke und Desserts modifizieren können, um die Produktstandards der Kette einzuhalten.

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Der Fast-Food-Riese McDonald's hat in Japan strengere Regeln eingeführt, die die Anzahl der zuvor möglichen Sonderbestellungen begrenzen. Die Änderungen traten am 1. Juli in Kraft und werden durch den Wunsch der Restaurantkette gerechtfertigt, sicherzustellen, dass alle Produkte gemäß den eigenen Qualitätsstandards des Unternehmens serviert werden.

Laut Informationen, die jetzt in japanischen McDonald's-Restaurants angezeigt werden, ist es nicht mehr möglich, zusätzliche oder reduzierte Mengen an Zutaten wie Soße, Zwiebeln oder Gurken zu verlangen. Auch können Kunden nicht mehr oder weniger Salz, mehr Eis usw. verlangen.

Es gibt noch einige begrenzte Anpassungsmöglichkeiten. Sie sind jedoch deutlich eingeschränkter als zuvor, und es bleibt unklar, ob diese Politik über Japan hinaus ausgeweitet wird oder auf dieses Land beschränkt bleibt.

Bestellungen bei McDonald's in Japan sind gerade viel strenger geworden
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