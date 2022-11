Beste Schauspielerinnen aller Zeiten

HQ

(10) Charlize Theron

Monster, Tully, Mad Max: Fury Road, North Country, The Road, Atomic Blonde... Theron beweist seit Jahrzehnten, dass sie alles kann. Komödie, Action, Horror, Drama... Sie ist ebenso nuanciert und vielseitig wie glaubwürdig und elegant in ihren Auftritten.

(09) Jodie Foster

Fosters Darstellung der Figur Clarice Sterling in Das Schweigen der Lämmer ist eine dieser Bemühungen, die keiner von uns jemals vergessen und zu Contact, Taxi Driver, Inside Man, Panic Room und The Accused hinzufügen wird, und wir haben eindeutig eine der besten Schauspielerinnen aller Zeiten.

Werbung:

(08) Natalie Portman

Black Swan, Closer, V For Vendetta, Léon und Garden State sind nur einige der erstaunlichen Rollen, für die Portman verantwortlich war, und ihre Intensität ist so bewundernswert phänomenal wie ihre Präsenz.

(07) Frances McDormand

Fargo, drei Werbetafeln außerhalb von Ebbing, Missouri, fast berühmt, Moonrise Kingdom, das muss der Ort sein, Wonder Boys... Die Menge an wirklich denkwürdigen und vor allem abwechslungsreichen Rollen, an denen Frances während ihrer Karriere teilgenommen hat, ist, offen gesagt, fast bizarr.

Werbung:

(06) Katharine Hepburn

Der Löwe im Winter, die afrikanische Königin, plötzlich, letzten Sommer... Hepburn ist einer dieser unsterblichen Filmstars, denen jede Szene gehörte, in der sie jemals zu sehen war.

(05) Cate Blanchett

Der Herr der Ringe, Aviator, Blue Jasmine, I'm Not There, The Life Aquatic mit Steve Zissou, Elizabeth: das Goldene Zeitalter... Blanchett ist ebenso facettenreich wie faszinierend und schlüpft in Rollen, wie es heute relativ wenige Schauspieler tun.

(04) Ingrid Bergman

Casablanca, Gaslight, Herbstsonate, Intermezzo, Notorious... Der schwedische Filmstar blendete in den 40er und 50er Jahren eine ganze Unterhaltungswelt und steckt hinter einer Vielzahl unglaublicher Rollen.

(03) Kate Winslet

Revolutionary Road, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Titanic, Little Children und Mare of Easttown sind nur einige der unglaublichen Anstrengungen, hinter denen der britische Star steckt, und Sie müssen nur zehn Minuten der Miniserie Mare of Easttown sehen, wenn Sie jemals an ihrer Brillanz zweifeln.

(02) Audrey Hepburn

Frühstück bei Tiffany, Charade, My Fair Lady, Funny Face, Roman Holiday, Two For The Road... Hepburns Karriere ist randvoll mit unglaublichen Auftritten in ungewöhnlich charmanten Filmen, und es gab eine verletzliche, aber starke Unschuld an ihrer Persönlichkeit, die ihre Charaktere lebendig werden ließ und sich glaubwürdig anfühlte, immer und in jedem Film, in dem sie auftrat.

(01) Meryl Streep

Out of Africa, Sophie's Choice, The Post, The Iron Lady, Fantastic Mr. Fox, Adaptation, The Hours, The River Wild, The Devil Wears Prada, Florence Foster Jenkins... Der Versuch, all die denkwürdigen, erstaunlichen Rollen, die Meryl gespielt hat, abzuschütteln, ist nahezu unmöglich, weil die Frau einen Lebenslauf hat, mit dem niemand konkurrieren kann. Streep ist das Beste. Es ist sicherlich schwer, das zu widerlegen.