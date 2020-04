Bestätigt: Uncharted 4 und Dirt Rally 2.0 sind die Playstation-Plus-Spiele im April

Letzte Woche enthüllte einer der vielen sozialen Kanäle von Sony die monatlichen Playstation-Plus-Spiele eine gute Woche vor dem geplanten Termin, am Abend haben wir die Bestätigung erneut erhalten: Der Hersteller hat seinen Trailer erneut veröffentlicht, in dem wir sehen können, welche Spiele Abonnenten des Premium-Dienstes im aktuellen Monat spielen können. Uncharted 4: A Thief's End und Dirt Rally 2.0 stehen ab dem 7. April für berechtigte Accounts im PSN-Shop zum Download bereit, am 4. Mai wechseln die Titel.

