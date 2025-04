Bestätigt: The Handmaid's Tale wird in einer neuen Serie namens The Testaments fortgesetzt

HQ

Die sechste und letzte Staffel von The Handmaid's Tale beginnt am 8. April, aber obwohl sie noch nicht einmal gestartet ist, ist jetzt bestätigt, dass es eine Fortsetzung geben wird. Laut Deadline hat Hulu bereits grünes Licht für das Spin-off The Testaments gegeben, das auf Margaret Atwoods Roman aus dem Jahr 2019 basiert.

15 Jahre nach The Handmaid's Tale spielt Gilead und ist immer noch stark, und die jungen Frauen, die in dieser Gemeinde aufwachsen, haben nie die Zeit erlebt, bevor der religiöse Terror die Oberhand gewann. Anscheinend wird die ehemalige Hauptdarstellerin Elisabeth Moss die ausführende Produzentin sein, aber ob sie in irgendeiner Weise als Schauspielerin involviert sein wird, bleibt abzuwarten.

Mehrere Schauspieler sollen bereits an The Testaments beteiligt sein, was daher wahrscheinlich nicht mehr allzu weit vom Drehbeginn entfernt ist, möglicherweise schon später in diesem Jahr.