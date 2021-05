Bestätigt: The Falconeer fliegt im August über Playstation 4/5 und Nintendo Switch hinweg

You're watching Werben

Letzte Woche gab es erste Hinweise zu einer geplanten "Warrior Edition" von The Falconeer, die sich als treffsicher herausstellen sollten. Wired Productions bestätigte heute Nachmittag die bevorstehende Veröffentlichung des Actionspiels auf Playstation-Konsolen und Nintendo Switch.

Am 5. August wird der Titel auch hier bei uns in Europa auf diesen Konsolen erscheinen und laut der offiziellen Pressemitteilung seien alle Konsolenversionen in der Lage, The Falconeer mit 60 Bildern pro Sekunde wiederzugeben. Lediglich die PS5 (und die Xbox Series X) können das Game bei dieser Bildrate allerdings mit 4K-Auflösung abspielen. Digitale und physische Versionen des Spiels kosten zwischen 30 und 35 Euro.

In der neuen Warrior Edition sind sämtliche DLC-Inhalte und die bereits erschienenen Updates enthalten. Das ist interessant, weil laut dem Publisher am 5. August eine neue Erweiterung erscheinen werde: "Edge of the World". Dieses (für Xbox- und PC-Spieler kostenpflichtige) Add-On führt uns an einen neuen Ort, wo wir Quests erledigen, um eine eigenständige Geschichte voranzutreiben. Weitere Items sollen dem Spiel mehr Optionen zur Verfügung stellen, heißt es weiter.

Tomas Sala, der verantwortliche Entwickler von The Falconeer, meldet bei dieser Gelegenheit erfreut, dass auf Xbox und PC bereits über eine halbe Million Spieler auf das Abenteuer zugegriffen hätten. Der Titel steht in einem von Microsofts Gaming-Abos bereit, bei dieser Angabe handelt es sich folglich nicht um Verkaufszahlen.