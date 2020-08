Bestätigt: Suicide Squad: Kill the Justice League findet im erweiterten "Arkhamverse" statt

Wir dachten eigentlich, dass Rocksteady mit dem Universum, das sie in ihren drei legendären Singleplayer-Abenteuern der Batman-Arkham-Reihe geschaffen haben, durch sind, doch das war wohl ein Irrtum. Als das Team am Wochenende Suicide Squad: Kill the Justice League vorgestellt hat, schien es zuerst zwar so, als ob die Arkham-Games mit dem neuen Multiplayer-Vorhaben von Rocksteady nicht sonderlich viel zu tun hätten, doch Entwickler Sefton Hill erklärte in einem anschließenden Panel, dass die Spiele im gleichen Universum stattfinden. Hill nennt dieses Spiel sogar eine direkte Fortsetzung:

"Das ist eine Fortsetzung des Arkhamverse, sodass viele der Themen und Handlungsstränge, die ihr in diesem Spiel sehen werdet, [wieder] zum Tragen kommen werden." Wie genau sich Suicide Squad: Kill the Justice League dann konkret mit der Arkham-Trilogie verbindet, ist noch nicht bekannt. Bis 2022 werden wir es aber sicher wissen.