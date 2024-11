Bestätigt: Spyro Reignited Trilogy wird ab morgen zum Game Pass hinzugefügt

HQ

Heute früh haben wir berichtet, dass Microsoft und das Xbox-Team anscheinend angedeutet haben, dass etwas mit Spyro zu Game Pass kommen würde. Damals spekulierten wir, dass eine Ankündigung wahrscheinlich nicht mehr lange auf sich warten lassen würde - und das auch tatsächlich.

Jetzt berichtet Xbox Wire, dass das Spyro Reignited Trilogy - das alle drei Originalspiele Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage und Spyro: Year of the Dragon - für Game Pass (Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate und auch über die Cloud). Und wir müssen auch nicht sehr lange warten, denn es wird morgen zum Abonnementdienst hinzugefügt.

Mit anderen Worten, wenn Sie in der Stimmung für etwas Plattform-Magie sind, dann ist diese Woche mehr als genau das Richtige für Sie.