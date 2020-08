Bestätigt: Spidey schwingt 2021 durch Playstation-Version von Marvel's Avengers

Ein Online-Shop hat die Überraschung verdorben, die Square Enix in Zusammenarbeit mit Sony vorbereitet hatten: Ein Exklusiv-Deal sichert Playstation-Spielern von Marvel's Avengers einen weiteren spielbaren Helden zu, den sie nur allzu gut kennen dürften. Der freundliche Netzschwinger, Spider Man, wird Anfang 2021 zusammen mit den anderen Marvel-Ikonen auf PS4 und PS5 für das Gute eintreten, schreibt Jeff Adams, der Associate Art Director bei Crystal Dynamics in einem persönlichen Eintrag im Playstation-Blog.

Marvel stellt natürlich sicher, dass Spidey bestmöglich und detailgetreu eingefangen wird. Das soll sich nicht nur beim Design und den Anpassungsoptionen bemerkbar machen, auch das Gameplay sei um die Kernthemen der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft herum angesiedelt, heißt es im Blog: "Die beeindruckenden, akrobatischen Fähigkeiten von Spider-Man ergänzen die Erfahrung und ermöglichen euch den nahtlosen Übergang von der Navigation zum Kampf." Spieler auf PS4 und PS5 werden Spider-Man komplett kostenlos bekommen, sobald der Held im Spiel in den Avengers-Roster aufgenommen wird.

Marvel's Avengers erscheint am 4. September auf PS4, Xbox One, Google Stadia und PC und Ende dieser Woche startet für Vorbesteller auf der Playstation 4 die Beta-Phase (alle weiteren Informationen zu diesen Tests findet ihr in diesem Beitrag).