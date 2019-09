Bestätigt: Sony besitzt die Rechte an Sunset Overdrive

Vor nicht allzu langer Zeit hat Sony das kalifornische Entwicklerstudio Insomniac Games gekauft und seitdem gehört es zur Familie der firmeneigenen Erstanbieter-Studios der Japaner. Das bedeutet auch, dass Sony nun auf die Markenrechte des Studios zurückgreifen darf. Bislang war uns das Ausmaß dieses Geschäfts allerdings nicht bekannt, denn obwohl Insomniac einige Spiele entwickelt hat, bleiben nicht alle Rechte immer automatisch auch beim verantwortlichen Unternehmen. Die Lienz des kultigen Actionspiels Sunset Overdrive zum Beispiel wurde damals von Microsoft als Exklusivspiel veröffentlicht.

Nun kristallisiert sich jedoch heraus, dass Sony tatsächlich auch die Rechte an der Xbox- und PC-Marke erworben hat. Firmenpräsident Shuhei Yoshida hat Inside Games auf Anfrage bestätigt, dass Sony die "Rechte an früheren Arbeiten von Insomniac Games" besitzt. Der japanische Konzern zeigt aktuell kein allzu großes Interesse an einer Fortsetzung der Serie, allerdings könnten sie Sunset Overdrive immer noch relativ einfach für die PS4 veröffentlichen. Falls sie das wollen.