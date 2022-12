Bestätigt: Returnal kommt bald auf den PC

HQ

Es wurde schon eine Weile gemunkelt, aber jetzt wurde endlich bestätigt, dass der Mega-Erfolg des letzten Jahres Returnal auf den PC kommt. Das Spiel war zuvor exklusiv für Sonys PlayStation 5, und mit mehreren großartigen Bewertungen und Auszeichnungen dahinter haben viele gespannt auf Housemarques Action-Titel für das PC-Format gewartet. Während der abendlichen The Game Awards-Show erfuhren wir schließlich, dass das fragliche Spiel "bald" für diejenigen starten wird, die die Tastatur dem Controller vorziehen, und obwohl uns kein genaues Veröffentlichungsdatum gegeben wurde, fühlt sich die Bestätigung selbst wie eine sehr positive Nachricht an.

Sony richtet sich seit einiger Zeit zunehmend an das PC-Publikum, und mit Spielen wie Spider-Man, Horizon: Zero Dawn und God of War war es nur eine Frage der Zeit, bis mehr Spiele aus dem mächtigen Spielekatalog des Studios außerhalb der beliebten Konsolen des Unternehmens expandierten. Schließlich begrüßen wir die Tatsache, dass in naher Zukunft mehr Menschen die Möglichkeit haben werden, Returnal auszuprobieren. Weil es ein sehr gutes Spiel ist.