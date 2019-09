Bestätigt: Overwatch erscheint nächsten Monat für Nintendo Switch

Update:

Wie erwartet haben Nintendo und Blizzard die Veröffentlichung der Overwatch: Legendary Edition für die Nintendo Switch während der heutigen Nintendo-Direct-Präsentation offiziell angekündigt. Das Spiel wird ab dem 15. Oktober im Handel erhältlich sein, da lagen die Kollegen von Kotaku mit ihrer Prognose also knapp daneben. Im Präsentationsvideo ist die Rede von "neuen Spielweisen" in Overwatch, was womöglich auf Bewegungssteuerung hindeuten könnte. Bislang wissen wir das allerdings noch nicht.

Das Game steht lässt sich jedenfalls bereits im Nintendo-Switch-eShop vorbestellen und kostet dort 40 Euro. Laut den offiziellen Angaben wird eine goldene Lootbox mit mindestens einem garantierten, legendären Gegenstand beim Kauf enthalten sein, außerdem liegt wohl jedem Spiel ein dreimonatiges Nintendo-Switch-Online-Abonnement bei. Abschließend folgt der Enthüllungs-Trailer:

Originale Meldung:

In wenigen Stunden findet eine Nintendo Direct statt, die 40 Minuten umfassen wird. Wir haben uns in der Redaktion bereits ein wenig darüber beratschlagt, auf welche Neuigkeiten wir uns wohl einstellen dürfen, doch was uns dabei gar nicht mehr in den Sinn kam, war diese Meldung über eine offizielle Schutzhülle der Nintendo Switch, die Amazon vor einigen Tagen versehentlich online gestellt hatte.

Diese Überraschung hat sich in den letzten Stunden weiter verfestigt, denn Kotaku berichtet, dass Nintendo und Blizzard während der heutigen Online-Präsentation offiziell den Port von Overwatch ankündigen werden. Damit aber nicht genug, einen Termin nennen sie ebenfalls: den 18. Oktober [Nachtrag, das Datum ist falsch - der 15. Oktober ist der offizielle Release]. Der Helden-Shooter ist nach wie vor ein beliebtes Spiel, obwohl das Game vor über drei Jahren auf dem PC erschien. Wie wird die Switch wohl mit dem Game klarkommen? In wenigen Stunden sollen wir das erfahren.