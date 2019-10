Bestätigt: Outer Wilds kommt nächste Woche zur Playstation 4

Wir haben bereits Ende letzten Monats ein paar Hinweise für eine mögliche PS4-Umsetzung des narrativen Sci-Fi-Adventures Outer Wilds gefunden, Publisher Mobius Digital hat die Spielfassung heute offiziell bestätigt. Auf PC und Xbox One überzeugt das Game bereits mit seiner angespannten Atmosphäre, der fantastischen Erkundung und seiner reizvollen Charakterinteraktion (lest in unserer Kritik mehr dazu), bald können auch Spieler in Sonys Ökosystem ihre intergalaktische Reise antreten. Der PlayStation Blog datiert Outer Wilds auf den 15. Oktober.