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Doom: The Dark Ages
Highlight: SGF 2026-Berichterstattung

Neue Erweiterung für Doom: The Dark Ages bestätigt, startet im Juli

Nach einem ganzen Jahr des Wartens... es ist fast Zeit, Revelations zu erleben.

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Letztes Jahr wurde Doom: The Dark Ages veröffentlicht, spielt viele Jahre vor Doom (2016) und folgt dem Doom Slayer und seinen Abenteuern. Erst vor Kurzem, wie zuvor spekuliert, wurde bekannt gegeben, dass The Dark Ages eine Erweiterung mit dem Titel Revelations erhalten wird, die diesen Sommer erscheinen soll. In Revelations friert die Hölle – buchstäblich – ein, und der Doom Slayer muss sein Bestes tun, um zu entkommen. Wir sprechen von neuen Levels mit fortgeschritteneren Rätseln und neuen Gegnern.

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Doom: The Dark Ages - Revelations erscheint am 7. Juli auf Xbox, PC und PS5.

Doom: The Dark Ages

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