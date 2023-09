Bestätigt: Horizon: Forbidden West Complete Edition erscheint nächste Woche

HQ

Update: Sony bestätigt Inhalt und Datum für Horizon Forbidden West Complete Edition

Nach den Informationen, die wir heute Morgen aufgrund eines Lecks geteilt haben, hat PlayStation schnell bestätigt, dass die Complete Edition mit Basisspiel und DLC für Horizon: Forbidden West tatsächlich am 6. Oktober für PS5 erscheinen wird. Die PC-Version wird jedoch Anfang 2024 auf den Markt kommen.

Darüber hinaus wurden in dem Blogbeitrag auch die zusätzlichen Inhalte beschrieben, die in dieser Ausgabe enthalten sind, die wie folgt lauten:



Horizon Forbidden West für PS5



Burning Shores DLC für PS5



Digitaler Soundtrack



Digitales Kunstbuch



Horizon Zero Dawn Vol. 1: Der digitale Comic von Sunhawk*





Gegenstände im Spiel:



Extras im Fotomodus (spezielle Pose und Gesichtsbemalung)



Gegenstände im Spiel, die über den Story-Fortschritt freigeschaltet werden:



Carja Behemoth Elite-Outfit · Carja Behemoth Kurzer Bogen



Nora Thunder Elite-Outfit



Nora Donnerschlinge



Apex Klauenschreiter Maschine Schlagstück



Ressourcen-Paket



[Originalmeldung]

Weder Sony noch Guerrilla haben etwas über eine gemunkelte Vollausgabe von Horizon Forbidden West bestätigt, obwohl es in den letzten Monaten eine Reihe von Gerüchten und Hinweisen gab, die in diese Richtung deuten. Die Gesamtausgabe von Horizon Zero Dawn war ein großer Erfolg und einer der größten First-Party-Titel für das Unternehmen in den letzten Jahren, daher sollte es keine Überraschung sein, dass die Vollversion der Fortsetzung rechtzeitig auf den Geschenklisten für die Weihnachtskampagne erscheinen wird.

Und es kommt ziemlich bald, denn Gematsu hat das Angebot eines japanischen Einzelhändlers für Horizon Forbidden West Complete Edition mit einem Veröffentlichungsdatum von 6. Oktober, Freitag nächster Woche, zu einem Preis von 7.981 Yen (rund 50 Euro zu aktuellen Wechselkursen) entdeckt.

Obwohl unbestätigt, sollte diese Complete Edition, wenn sie dem gleichen Veröffentlichungsmodell wie Zero Dawn folgt, den digitalen Soundtrack, ein digitales Comicbuch und ein Artbook enthalten.

Werden Sie die Horizon Forbidden West Complete Edition kaufen?