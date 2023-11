Bestätigt: Grand Theft Auto VI bekommt nächsten Monat ersten Trailer

HQ

Hast du genug von lächerlichen Gerüchten über Grand Theft Auto VI? Ja? Prima, denn die Zeit der dummen Spekulationen und Schlagkraftjäger scheint vorbei zu sein.

Jason Schreier von Bloomberg behauptet, dass Rockstar sich darauf vorbereitet, GTA VI bereits in dieser Woche offiziell anzukündigen. Erwarten Sie jedoch keinen Trailer in voller Länge, da dieser anscheinend für Rockstars 25-jähriges Jubiläum im Dezember aufgehoben wird. Wir werden sehen, ob das bedeutet, dass Geoff Keighley seine bisher größte Enthüllung bei den Game Awards am 7. Dezember haben wird, oder ob Take-Two einfach etwas auf eigene Faust macht. So oder so, machen Sie sich bereit, in den kommenden Stunden oder Tagen ein Logo, eine Schlüsselgrafik oder etwas Ähnliches zu sehen. Meine Vermutung ist im Laufe des Tages, da Take-Two heute Abend seinen Ergebnisbericht vorlegen wird.

Die Enthüllung von Grand Theft Auto VI in dieser Woche macht Sinn, da Take-Two im Grunde genommen bestätigt hat, dass das Spiel im Jahr 2024 im Rahmen seines Finanzberichts im Mai erscheinen wird, und das massive Leck aus dem letzten Jahr deutete darauf hin, dass es ziemlich weit in der Entwicklung war.

UPDATE: In einer neuen Reihe von Twitter-Posts sprach Sam Houser von Rockstar über das 25-jährige Jubiläum des Unternehmens, das nächsten Monat ansteht, und bestätigte, dass wir einen GTA VI-Trailer sehen werden.

"Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass wir Anfang Dezember den ersten Trailer für das nächste Grand Theft Auto veröffentlichen werden. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre, in denen wir diese Erfahrungen mit Ihnen allen teilen können", sagte Houser.

Was erhoffst du dir von GTA VI in diesem Jahr? Ein normaler Cinematic-Trailer, einer der beliebten Deep-Dive-Walkthroughs von Rockstar oder etwas anderes?