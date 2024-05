Bestätigt: Dragon Quest XII befindet sich noch in der Entwicklung

HQ

Es ist vier Jahre her, seit Dragon Quest XII: The Flames of Fate angekündigt wurde, und seitdem haben wir im Grunde nichts mehr gesehen. Und da Square Enix behauptet, mehrere Projekte auf Eis gelegt zu haben und in Zukunft weniger Spiele zu veröffentlichen, haben viele befürchtet, dass das nächste Dragon Quest auf Eis gelegt worden wäre, da die Entwicklung anscheinend nicht ganz reibungslos verlaufen ist (da der Produzent Anfang dieses Jahres zurückgetreten ist ).

In Verbindung mit dem Finanzbericht von Square Enix in dieser Woche kontaktierte der Bloomberg-Technologiejournalist Takashi Mochizuki das Unternehmen, um zu versuchen, etwas über Dragon Quest XII zu erfahren - und bekam es. Ein glückliches sogar, und er schreibt, dass "die Produktion des Spiels lebt".

Und jetzt wissen wir es. Hoffentlich werden wir es in nicht allzu ferner Zukunft sehen, aber ob das tatsächlich der Fall sein wird, wissen wir leider nicht, und noch weniger, wann es tatsächlich veröffentlicht wird.