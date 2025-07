Bestätigt: Die Zukunft von Halo wird im Oktober enthüllt

HQ

Wenn Sie Gamereactor gelesen haben, erinnern Sie sich vielleicht, dass wir Ende Mai über das Gerücht berichtet haben, dass Halo Studios (ehemals 343 Industries) während der Halo-Weltmeisterschaft im Oktober etwas Neues zu zeigen haben würde.

Wir wissen bereits, dass sie bei der Umbenennung von 343 Industries Halo-Konzeptbilder zeigten, die mit der Unreal Engine 5 erstellt wurden, der Spiel-Engine, an der sie in Zukunft arbeiten werden, und dass diese Halo: Combat Evolved sehr ähnlich waren. Am Montagabend nutzten die Halo Studios die Gelegenheit, um die Informationen tatsächlich zu bestätigen, und auf Halo Waypoint schreiben sie:

"Letztes Jahr haben wir auf der HaloWC die Premiere von "A New Dawn" gefeiert, in dem wir über den Wechsel zur Unreal Engine gesprochen haben, einen Blick hinter die Kulissen von Project Foundry geworfen und unsere Entwicklung zu Halo Studios vorgestellt haben, während wir ein neues Kapitel für Halo aufschlagen. "A New Dawn" war für uns erst der Anfang – wir freuen uns darauf, das Gespräch auf der diesjährigen HaloWC fortzusetzen.

Spekulationen machen immer Spaß, aber wenn Sie einen offiziellen Einblick in die Arbeit der Halo Studios erhalten möchten, sollten Sie sich die diesjährige Halo-Weltmeisterschaft nicht entgehen lassen. Wir hoffen sehr, dass Sie uns im Oktober in Seattle begleiten werden!"

Kurz gesagt, vier Jahre nach der Premiere von Halo Infinite ist es endlich an der Zeit, herauszufinden, was als nächstes für den Master Chief ansteht - und wir werden es mit großem Interesse verfolgen.