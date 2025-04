Bestätigt: Die Switch 2 Kassetten schmecken richtig schlecht

HQ

Fragen Sie sich, wie eine Switch 2 Kassette schmeckt? Die Frage ist gar nicht so seltsam, wie man vielleicht denkt, denn vor der Veröffentlichung der Switch 1 wurde viel darüber geredet, dass die kleinen Cartridges so konzipiert wurden, dass sie so schlecht schmecken, dass Kinder und Tiere sie nicht essen würden. Ist es hier auch so?

Die Antwort lautet tatsächlich; ja. Als Gamespot die Gelegenheit hatte, mit dem Mitschöpfer von Switch 2, Takuhiro Dohta, zu sprechen, hatte er Folgendes zu sagen:

"Wir wollen nicht, dass irgendjemand dem Risiko eines unerwünschten Konsums ausgesetzt ist. Wir haben es in der Tat so gemacht, dass du es ausspuckst, wenn es in deinen Mund gelangt."

Und damit wissen wir es. Gegessene Switch-Kassetten werden auch in dieser Generation kein großes Problem sein. Allerdings werden wir natürlich eine Menge sogenannter "Reaktionsvideos" von nervigen und einfallslosen Influencern bekommen, die sich selbst beim Probieren der Patronen filmen werden. Und die Frage ist, ist das nicht fast noch schlimmer...?