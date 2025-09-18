Bestätigt: Die DreamHack kommt im März 2026 nach Großbritannien

HQ

Es wurde gemunkelt und spekuliert, dass DreamHack bereits im nächsten Jahr nach Großbritannien kommen wird, zum ersten Mal, dass das Festival jemals auf britischem Boden stattfindet. Dieses Gerücht kam auf, weil die Call of Duty League angeblich im Jahr 2026 auch nach Großbritannien reist, um an einem Event im National Exhibition Centre (NEC) in der Nähe von Birmingham teilzunehmen, und genau diese DreamHack Entwicklung wurde nun bestätigt.

In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass DreamHack Birmingham zwischen dem 27. und 29. März stattfinden wird und dass es sich um ein dreitägiges Event handeln wird, bei dem einige der größten Spiele und Turniere vorgestellt werden.

Eines dieser Großereignisse wird ESL One Birmingham sein, bei dem die kompetitive Dota 2 -Action vom 22. bis 29. März nach Großbritannien gebracht wird, wo 16 der besten Teams aus der ganzen Welt anwesend sein und um einen Teil des Preispools von 1 Million US-Dollar kämpfen werden.

Andernfalls heißt es: "Drei Tage lang lädt die DreamHack Birmingham die Fans ein, E-Sport-Turniere, Cosplay, Live-Musik, Kreative, Tabletop-Spiele und vieles mehr zu erkunden – alles in einem lebendigen, von der Community betriebenen Raum."

Tickets für die Veranstaltung werden ab dem 23. September zum Preis von 39 £ für dreitägige DreamHack Tickets in den Verkauf gehen, mit Tickets für ESL One garantierte Sitzplätze für 89 £ für die drei Tage, an denen sie stattfindet.