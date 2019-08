Bestätigt: Cyberpunk 2077 ermutigt zu New Game+

In ca. acht Monaten erscheint Cyberpunk 2077 auf PC, PS4 und Xbox One und wir wissen schon ziemlich viel über CD Projekt Reds neues Rollenspiel. Viele Fans haben hohe Erwartungen an den Titel, die durch regelmäßige Berichterstattung über expansiven Umfang und Spieltiefe angefeuert werden. In einem Interview mit dem polnischen Magazin namens PSX XTREME (via Reddit) bestätigte der Entwickler nun, dass Cyberpunk 2077 eine Option für ein New Game+ bieten werde.

Damit dürfen Spieler nach Abschluss der Geschichte einen weiteren Spieldurchlauf starten, in dem sie bestimmte Fortschritte aus dem ersten Speicherstand übernehmen können. Wie genau die Option aussieht und wann das NG+ verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Falls Cyberpunk 2077 wirklich so viele unterschiedliche Spielstile unterstützen wird, könnte ein zweiter Spieldurchlauf mit den vielen zusätzlichen Hilfsmitteln eine interessante Erfahrung werden. Weitere Informationen zu Cyberpunk 2077 findet ihr in unserer Vorschau von der E3 2019.