Bestätigt: 2020 gibt es kein digitales E3-Event der ESA

Als die Entertainment Software Association (kurz ESA) schließlich einsehen musste, dass die E3 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, haben die Veranstalter die Hoffnung gehabt, dass man eine kleinere Ausgabe der Messe in digitaler Form durchführen kann (so ungefähr wollen die Veranstalter der Gamescom das in diesem Jahr ebenfalls machen). Nachdem IGN letzte Woche jedoch ankündigte, dass sie ungefähr zur gleichen Zeit eine eigene Reihe von eigenen Streams mit aufregenden Nachrichten und Interviews veranstalten wollen, war einigen Leuten bereits klar, dass die Hoffnungen der ESA zerstört wurden. Das Unternehmen hat nun selbst in einer Nachricht an PCGamer bestätigt, dass sie in diesem Jahr kein E3-Format auf die Beine stellen konnten. Sie verweisen stattdessen auf digitale Events von Microsoft, Ubisoft und anderen Partnern.