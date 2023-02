Best of Januar 2023

HQ

Es ist nicht zu leugnen, dass der Januar 2023 ein ziemlich stabiler Monat für Unterhaltung war, aber das hat nichts an der Tatsache geändert, dass wir einige aufregende Spiele, Filme, TV-Serien und neue Hardware hatten. Zu diesem Zweck haben wir eine Liste unserer Favoriten des letzten Monats ausgewählt, damit Sie sicher sein können, über die neuesten Produkte und Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben.

Bank of Dave

Wir beginnen mit einem Film, der Netflix im Sturm erobert hat. Bank of Dave ist eine herzerwärmende Familienkomödie, die die wahre Geschichte eines Mannes aus Burnley erzählt, der es mit dem britischen Finanzsystem aufnahm, in der Hoffnung, seine eigene Gemeinschaftsbank zu gründen. Mit Rory Kinnear als Titeldarsteller Dave war dieser Film ein charmanter biografischer Streifen, der perfekt für einen faulen Sonntag ist.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Wir hätten wahrscheinlich nicht erwartet, SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake Anfang des Monats auf unserer "Best of"-Liste zu sehen, aber Purple Lamp hat uns alle eines Besseren belehrt, da dieser dämliche und lustige Plattformer das perfekte Erlebnis für Fans des gelben Schwamms war. Mit allen Arten von nostalgischen Hits und unterhaltsamen Gameplay-Elementen wurde dieses Spiel zu einem wirklich unterhaltsamen Titel für alle Altersgruppen.

Werbung:

HBO's The Last of Us

Naughty Dog's Spiel ist ausgezeichnet. Wir wussten, dass dies bedeutete, dass die HBO-Serie eine große Aufgabe hatte, dem Videospiel gerecht zu werden, aber sie hat es geschafft - oder zumindest hat sie es bisher geschafft. Die Live-Action-Nacherzählung mit Pedro Pascal und Bella Ramsey als Duo von Joel und Ellie gab uns eine authentische Darstellung der Welt, die Naughty Dog geschaffen und dann mit spannenden und emotionalen Auftritten der Besetzung darauf aufbaute. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie die Februar-Episoden die Geschichte fortsetzen.

HQ

Werbung:

Fire Emblem Engage

Egal, ob Sie ein Fan des Fire Emblem-Universums waren oder nicht, Engage war der perfekte Ort, um auf diesen legendären JRPG-Zug aufzuspringen. Mit einer Geschichte, die über Jahrtausende erzählt wurde und eine Sammlung beliebter und erkennbarer Charaktere enthält, wollte dieses Spiel die taktischen Schlachten der Serie verbessern und gleichzeitig eine aufregende neue Geschichte bieten, die alle auf dem mystischen Kontinent Eylos spielt.

HQ

Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC 12G

Im Allgemeinen ist der Januar nicht der aufregendste Monat für das Debüt neuer Technologien, aber das hat den Gigabyte's-Plan überhaupt nicht geändert. Zu Beginn des Jahres debütierte der GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC 12G und, wie wir in unserem Test sagten, für ein Stück Hardware, das selbst bei den anspruchsvollsten Titeln eine großartige Leistung bietet und gleichzeitig einige der besten Kühlsysteme bietet, die wir je gesehen haben. Es mag teuer sein, sehr teuer, aber es ist eine sehr leistungsfähige Grafikkarte.

M3GAN

Wenn The Last of Us das Stadtgespräch im TV-Raum war, war M3GAN das heißeste Thema der Filmindustrie. Dieser Horrorfilm stellte der Welt die titelgebende Roboterpuppe vor, die bald zu einem Schrecken in der Stadt wurde, in der sie lebte, alles in dem Bemühen, das junge Mädchen zu schützen, mit dem sie als beste Freundin gebaut wurde. M3GAN war nicht nur einer der größten Kassenschlager des Monats, sondern die furchterregende Puppe wurde zu einer Social-Media-Sensation, die ausreichte, um erst nach ein paar Tagen im Kino grünes Licht für eine Fortsetzung zu geben.

HQ

Dead Space Remake

Es sagt viel über einen Monat aus, in dem das beste Spiel ein Remake eines Titels war, der erst 15 Jahre alt ist. EA Motive hat mit dem Dead Space Remake Wunder bewirkt und nützliche Verbesserungen und Ergänzungen in den Vordergrund gestellt, die die Immersion erhöht und das bereits beunruhigende Spiel noch verrückter gemacht haben. Es bewies der Welt, dass Remakes in dieser modernen Zeit des Gamings mehr als HD-Upgrades sein müssen, während die Dead Space-Serie wieder an die Spitze des Survival-Horror-Genres gebracht wurde.

HQ

Shrinking

In seiner langen und illustren Filmkarriere war Harrison Ford nie wirklich für seine TV-komödiantischen Talente bekannt. Bis jetzt. Weil die Apple TV+-Serie Shrinking bewiesen hat, dass Ford in den richtigen TV-Umgebungen urkomisch sein kann, auch wenn die allgemeine Handlung dieser Serie Jason Segel's Hauptfigur nach dem endgültigen Tod seiner Frau mit allen möglichen Emotionen auseinandersetzt. Hoffentlich kann der Rest der Saison in den nächsten Wochen weiter liefern.

HQ

Es gab viele interessante Shows, Filme, Spiele und Technik, die im Laufe des Monats debütierten, und dies sind unserer Meinung nach nur einige der besten. Wenn wir etwas verpasst haben, von dem Sie denken, dass es den Schnitt machen sollte, teilen Sie uns dies in den Kommentaren unten mit.