Best of Februar 2023

Der zweite Monat des Jahres 2023 ist bereits vergangen. Ja, wir sind genauso überrascht wie Sie. Der Februar ist immer ein kurzer, aber dieses Jahr verging er wie im Flug. Und das ist zum Teil dem absoluten Reichtum an aufregenden Spielen, Filmen, Serien und neuer Hardware zu verdanken, die alle debütierten und den kürzesten Monat des Jahres möglicherweise zu einem der geschäftigsten machten. Mit einer Reihe aufregender Neuzugänge haben wir wieder einmal eine Sammlung von dem zusammengestellt, was wir als das Beste vom Februar 2023 betrachten.

Der Wal

Brendan Fraser ist nicht nur auf der großen Leinwand zurück, sondern dank seiner herausragenden Leistung in diesem emotionalen Drama als führender Nominierter bei den berühmtesten Preisverleihungen der Welt. The Whale zeigt Fraser einen fettleibigen Einsiedler, der versucht, sich wieder mit seiner entfremdeten Tochter im Teenageralter zu verbinden, gespielt von Stranger Things' Sadie Sink.

Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch

Seit dem Debüt von Spider-Man: Into the Spider-Verse erleben wir eine Art animierte Renaissance, und der neueste Film, der von den neuen und beeindruckenden Stilen profitiert, ist DreamWorks' Puss in Boots: The Last Wish . Diese Spin-off-Fortsetzung bringt Antonio Banderas' katzenartige Protagonisten zurück und stellt ihn gegen eine Sammlung gut umgesetzter Märchenbösewichte, die von einer wirklich gestapelten Besetzung zum Leben erweckt werden.

Clarkson's Farm - Staffel 2

Es gibt keinen besseren Weg, Jeremy Clarkson zu beschreiben als eines seiner eigenen Schlagworte: "blithering idiot". Die britische Persönlichkeit ist immer in den Schlagzeilen für eine dumme Aussage oder Aktion, aber obwohl dies der Fall ist, ist es nicht zu leugnen, dass der Mann auch ein brillanter und urkomischer Moderator und Gastgeber ist. Die letzte Staffel von Clarkson's Farm beweist genau das - und auch, dass er immer noch ein wirklich unfähiger Bauer ist.

ASUS ROG Zephyrus M16

Die RTX 40-Serie ist da. Die neueste Generation von Grafikkarten wird jetzt immer verfügbarer, und wir haben genau diese Technologie in einem der neuesten (brandneuen) Laptops von ASUS praktisch genutzt. Die neueste Version des ROG Zephyrus M16 ist ein Kraftpaket, das sogar ein Display hat, das uns fast zum Weinen gebracht hat. Es ist ein Monster und ein System, das beweist, dass Laptops und Desktops mit dieser neuen Generation von PC-Hardware näher als je zuvor sein werden.

Hogwarts-Vermächtnis

Was muss an dieser Stelle noch dazu gesagt werden? Avalanche's magisches RPG war ein absoluter Gigant und auch ein überwältigender Erfolg. In den ersten Wochen wurden fast eine Milliarde Pfund eingesammelt, zusätzlich zum Verkauf von Millionen von Exemplaren. Die Schreie der unermüdlichen Demonstranten - die immer noch ein Spiel zerstören wollen, das keinen Einfluss von Harry-Potter-Schöpferin J.K. Rowling hatte, obwohl es in der Welt spielt, die sie geschaffen hat - wurden von denen übertönt, die den Titel als das sehen, was er wirklich ist: ein spannendes und lustiges Toben durch das 18. Jahrhundert Wizarding World.

Metroid Prime Remastered

Es ist kein vollständiges Remake, es ist nicht der brandneue Teil, auf den viele gehofft hatten, aber was Metroid Prime Remastered am Ende war, war eine wirklich authentische und gut angepasste Version eines der beliebtesten Videospiele aller Zeiten. Mit besserer Grafik und Leistung und einem Update, das zu dem passt, was die moderne Plattform des Nintendo Switch zu bieten hat, hat uns dieses Spiel aus den Socken gehauen und ist zu einer der größten Erfolgsgeschichten des Monats geworden.

PS VR2

Es gab viele Fragezeichen rund um die PS VR2 vor ihrer Markteinführung. Wird es in der Lage sein, seinen Vorgänger erfolgreich zu übertreffen? Rechtfertigt die Leistung den hohen Preis? Und vor allem, wird es eine reichliche Liste von Systemverkaufsspielen geben? Die ersten beiden Fragen scheinen mit einem klaren Ja beantwortet worden zu sein, auch wenn die Launch-Titel ein ganz anderes Biest sind. Dennoch hat uns die PS VR2 beeindruckt und wir können es kaum erwarten zu sehen, was die Zukunft für sie bereithält.

Octopath Traveler II

Das erste Octopath Traveler-Spiel wurde zu einem wirklich beliebten JRPG. Als Square Enix ankündigte und sagte, dass eine Fortsetzung auf dem Weg sei, hatte es viel zu bieten. Zum Glück hat Octopath Traveler II dort geliefert, wo es am wichtigsten war. Obwohl es kein echter Schritt für die Serie war, waren die faszinierende Erzählung und die fantastische Grafik und Kunst mehr als genug, um unsere Aufmerksamkeit während unserer Zeit in Solisthea zu erregen.

Company of Heroes 3

Für viele war Company of Heroes 3 DAS Strategiespiel des Februars. Von den Strategieexperten von Relic Entertainment kommend, versprach diese Echtzeit-Version des mediterranen Schauplatzes des Zweiten Weltkriegs viele sinnvolle Verbesserungen und Ergänzungen sowohl auf Makro- als auch auf Nebenebene - und obwohl die dynamische Kampagne uns nicht anziehen konnte - hat uns der Rest des Spiels absolut beeindruckt.

AMD 3D V-Cache CPU

AMD hat die geniale Möglichkeit geschaffen, mit Ihrer CPU mehr für Ihr Geld zu bekommen, indem Caches übereinander gestapelt werden, um ein 3D-V-Cache-System zu erstellen. Mit einer neuen Generation von CPUs, die jetzt auf dem Markt sind, haben wir die neueste Charge von 3D-CPUs des Unternehmens in die Hände bekommen, und sie haben uns absolut umgehauen.

Da der März einige vielversprechende Spiele, Filme, Fernsehen und Technologie hat, sollten Sie in einem Monat wiederkommen, um zu sehen, was unsere Top-Picks des Monats waren.