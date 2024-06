Besser als Xbox? Schlimmer als Ubisoft? Die Gaming Gossip-Crew vergleicht die Nintendo Direct mit den anderen Nicht-E3-Shows

HQ

Was halten Sie von der gestrigen Nintendo Direct ? Waren Sie beeindruckt von dem, was gezeigt wurde? Überrascht von einigen der Ankündigungen? Vielleicht sogar enttäuscht? Und wie war die Show im Vergleich zu den anderen Nicht-E3-Konferenzen und -Übertragungen? Hat es Xbox, Ubisoft, Summer Game Fest Live, PlayStation übertroffen? Bei so vielen Fragen, die es zu beantworten gilt, kommt die Gaming Gossip -Gang von Ben, David und Alex zusammen, um ihre Gedanken über den Showcase auszutauschen.

Wir sprechen darüber, wo es in das diesjährige Nicht-E3-Ranking passt, unsere Gesamteindrücke und auch, welche der Enthüllungen und Ankündigungen sich von den anderen abhoben. Dies alles, bevor wir uns eingehender mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Mario & Luigi: Brothership und Metroid Prime 4: Beyond befassen.

Um das Gespräch und die Show dieser Woche zu sehen, finden Sie unten das vollständige Video.