Besinnlicher Weihnachts-Grind in Gears 5

Noch bis zum 22. Dezember feiert The Coalition "Gearsmas" in Gears 5. Während dieser Zeit können die fleißigsten Spieler mit jeder Menge freier Zeit eine Weihnachtsmann-Version von Marcus Fenix ​​freischalten, wenn sie Herausforderungen in den Modi Horde, Versus oder Escape abschließen (ihr müsst 100+ Runden spielen und dabei noch jede Menge Eliminierungen sammeln). Darüber hinaus gibt es einige saisonale Überraschungen in einer Horde-Variante namens "Jingle Juvies" und im Shop haben es weihnachtliche Skins auf euer 13. Gehalt abgesehen. Die vollständigen Anforderungen und weitere Informationen zum vorweihnachtlichen Spaß findet ihr auf der offiziellen Webseite: