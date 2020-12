Besinnliche Weihnachtsstimmung in No Straight Roads: Christmas Edition

You're watching Werben

No Straight Roads wird "Anfang Dezember" ein nettes (und kostenloses) Titel-Update bekommen, das uns mit festlicher Weihnachtsmusik, winterlichem Schmuck und warmen Anziehsachen auf die kommenden Feiertage einstimmt. Es gibt noch kein konkretes Datum für diese leckere Spielversion, doch nachdem ihr die Inhalte auf PC, Xbox One und Nintendo Switch installiert habt, werdet ihr im Spiel die Option "Xmas-Remix" auswählen können, um die Neuerungen zu aktivieren (dafür müsst ihr laut der Pressemitteilung in Vinyl City ein ominöses "Bosskampfmenü" aufrufen).

Laut dem Associate Producer Idir Alexander Ould Braham wird auf diese Weise "beinahe jeder Boss" deutlich besinnlicher werden, eine Vorstellung davon bekommt ihr in den neuen Gameplay-Materialien. Spieler auf der Nintendo Switch sollen das Xmas-Update "zu einem späteren Zeitpunkt" erhalten, hoffentlich noch rechtzeitig zu Weihnachten. No Straight Roads hat unserer Redakteurin Anne viel Spaß bereitet, Plattformer-Freunde sollten sich den Titel deshalb ruhig mal anschauen.