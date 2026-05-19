Besetzungswechsel in Harry Potter: Neue Schauspielerin übernimmt die Rolle von Ginny Weasley

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Später in diesem Jahr soll die neue HBO-Serie basierend auf Harry Potter Premiere feiern und verspricht, eine getreuere Adaption von J.K. Rowlings geliebtem Zaubereruniversum zu sein. Hier lernen wir eine neue Besetzung von Schauspielern kennen, die Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley spielen werden – sowie natürlich dessen Familie.

Obwohl jeder in der Familie Weasley als unverzichtbare Figur für die Geschichte gilt und alle große Nebenrollen haben, ist Rons kleine Schwester Ginny etwas besonders wichtig (diejenigen unter euch, die es wissen, wissen das). Sie wird von Gracie Cochrane gespielt, aber wenn die zweite Staffel in Produktion geht, wird sie nicht mehr Teil der Besetzung sein, da sie durch jemand anderen ersetzt wurde.

Deadline berichtet, dass sie die Serie verlassen hat, ohne eine ausführliche Erklärung zu geben, aber ihre Familie schreibt:

"Aufgrund unvorhergesehener Umstände hat Gracie die schwierige Entscheidung getroffen, nach der ersten Staffel von ihrer Rolle als Ginny Weasley in der HBO-Harry-Potter-Serie zurückzutreten. Ihre Zeit als Teil der Harry-Potter-Welt war wirklich wunderbar, und sie ist Lucy Bevan und dem gesamten Produktionsteam zutiefst dankbar, dass sie ein so unvergessliches Erlebnis geschaffen haben. Gracie ist sehr begeistert von den Möglichkeiten, die ihre Zukunft bietet."

Die Formulierung lässt es so klingen, als könnte sie weiterspielen, aber es wird einfach nicht in der Nähe von Hogwarts sein. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel beginnen diesen Herbst, und bis dahin sollten wir eine Ankündigung darüber haben, wer die Rolle der Ginny übernehmen wird.