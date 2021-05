Piratenfreunde können seit kurzem eine neue spielbare Klasse Torchlight III ausprobieren. Der "Verfluchte Captain" ist ein Beschwörer, der am liebsten mit Fernkampfwaffen...

Angebot im Xbox Game Pass für Januar 2021 aktualisiert

am 6. Januar 2021 um 11:57 NEWS. Von Stefan Briesenick

Abonnenten vom Xbox Game Pass werden in den nächsten zwei Wochen weitere Spiele in ihrer kostenpflichtigen Online-Bibliothek vorfinden. Microsoft aktualisierte am...