Beschissenes Retro 2

Altered Beast (Mega Drive / 1989)

Wenn Sie damals jemals ein Mega Drive hatten, haben Sie wahrscheinlich Altered Beast gespielt, weil es lange Zeit in der Konsole enthalten war. Aber... Während es 1988 ein beeindruckendes Arcade-Erlebnis gewesen sein mag, fühlte sich die Mega Drive-Version aus dem folgenden Jahr damals eher wie ein müdes Relikt an. Starre Steuerung, repetitives Gameplay und Grafiken, die der Konsole nie ganz gerecht wurden, führten zu einem Spiel, das schnell eher frustrierend als unterhaltsam wurde. Sicher, es war ein früher Titel und "Rise from your grave!" hat eine Kult-Anhängerschaft, aber um ehrlich zu sein, gibt es weitaus bessere Actionspiele auf der Plattform, und wenn es nicht mit der Konsole gekommen wäre, würden wir heute nicht einmal darüber sprechen.

Battle Arena Toshinden (PlayStation / 1995)

Als Battle Arena Toshinden veröffentlicht wurde, wurde es als das nächste große Ding im Kampfgenre gefeiert, wahrscheinlich zum großen Teil dank der coolen Kämpfer und der spektakulären Grafik. Aber im Nachhinein ist es schwer zu verstehen, warum. Selbst dann war die Spielsteuerung unglaublich willkürlich, die Kämpfe klobig und die Balance nicht vorhanden, wobei sich einige Charaktere fast unspielbar anfühlten. Im Vergleich zu den Zeitgenossen Virtua Fighter oder Tekken fehlte es sowohl an Tiefe als auch an Flüssigkeit, und das einzige, was wirklich beeindruckte, war die Fähigkeit, sich in 3D zu bewegen - ein Gimmick, das schnell seinen Glanz verlor. Toshinden war nie ein großartiges Spiel, aber es lebte lange Zeit vom Hype und hungernden PlayStation-Spielern, die etwas zum Angeben wollten.

Final Fantasy VIII (PlayStation / 1999)

Final Fantasy VIII mag bei seiner Veröffentlichung eine technische Errungenschaft gewesen sein und etwas völlig anderes als die tollpatschigen Charaktere von Final Fantasy VII geboten haben, aber hinter dieser schillernden Oberfläche verbarg sich ein Rollenspiel mit unausgewogenem Gameplay und einer Handlung, die aus den Fugen geriet - und zwar im großen Stil. Das Draw-System verwandelte die Kämpfe in ein langwieriges Grindfest und fühlt sich heute völlig unerträglich an, die Junction-Mechanik hat das Spiel komplett kaputt gemacht und Squall ist einer der charmantesten Protagonisten der Serie. Sicher, die Zwischensequenzen haben beeindruckt und der Soundtrack ist unbestreitbar fantastisch, aber als Ganzes fühlt es sich im Nachhinein eher wie ein Experiment als eine würdige Fortsetzung von Final Fantasy VII an, und es ist leicht zu verstehen, warum Square Enix nicht daran interessiert zu sein scheint, etwas Neues daraus zu machen.

Eiskletterer (NES / 1986)

Ice Climber mag ein NES-Klassiker sein und wie Altered Beast kam es mit der Konsole, aber die Wahrheit ist, dass es nie sehr gut war, selbst als es veröffentlicht wurde. In Ermangelung von irgendetwas anderem haben meine Brüder und ich das immer und immer wieder gespielt, aber ehrlich gesagt... Die Steuerung war schon damals ungenau, die Sprünge schrecklich, die Kollisionen frustrierend und das Set-up eintönig. Popo und Nana haben ihren Kultstatus, den sie dank Super Smash Bros. erlangt haben, sicherlich verdient, aber ihr ursprüngliches Spiel ist und war eher eine mühsame Tortur als ein zeitloses Juwel. Es gibt einen guten Grund, warum Nintendo nie zu dem Konzept zurückgekehrt ist.

Ghosts 'n Goblins (NES / 1989)

Ghosts 'n Goblins hat den Ruf, ein unsterblicher Klassiker zu sein, aber die Wahrheit ist, dass es größtenteils brutal schwierig und auf unfaire Weise war, vor allem auf dem NES, dessen Hardware nicht ganz mit dem Spiel zurechtkam. Die klobige Spielsteuerung, Feinde, die aus dem Nichts auftauchen, ein Held, der nach einem Treffer so stark abprallt, dass er oft mit dem Tod endet, und ein hoffnungsloses Waffensystem bedeuteten, dass die Frustration oft das Vergnügen überwog. Dass das Spiel zusätzlich verlangt, dass man es zweimal besteht, um das "echte" Ende zu bekommen, fühlt sich eher wie ein grausamer Witz als wie ein cleveres Design an. Sicher, es hat seinen Charme und seine ikonische Musik, aber ehrlich gesagt war es mehr Qual als Freude, die wir ertragen mussten, weil das Spiel teuer war und es nicht viel anderes gab.

Turok: Dinosaur Hunter (Nintendo 64 / 1997)

Turok: Dinosaur Hunter war ein früher 3D-Shooter, der mit seiner einzigartigen Prämisse und technologischen Innovationen sowie der Möglichkeit, Dinosaurier mit dem schweinebetriebenen Nintendo 64 zu erschießen, überzeugte, aber trotzdem war das Spiel alles andere als ein Juwel. Turok zu steuern fühlte sich an, als würde man einen Lastwagen fahren, die Feinde waren größtenteils nervig und erst sichtbar, wenn man sich auf die Zehen stellte, da der berüchtigte Nintendo 64-Nebel bedeutete, dass die Sicht nur wenige Meter betrug. Es mag bei der Veröffentlichung technisch beeindruckt haben, aber selbst dann hätten wir es durchschauen müssen und Turok: Dinosaur Hunter verdient es nicht, als zeitloser Klassiker bezeichnet zu werden. Es ist nur Nostalgie, die uns allen einen Streich spielt.

Twisted Metal (PlayStation / 1995)

Twisted Metal war damals vielleicht eine neue und aufregende Idee, und meine Kumpels und ich haben sicherlich viel Zeit damit verbracht, es zu spielen. Aber selbst dann wurde man das Gefühl nicht los, dass es eigentlich eine bessere Idee als ein Spiel war und weit entfernt von der revolutionären Erfahrung, nach der viele es klingen lassen wollten. Keines der Fahrzeuge fühlte sich wie ein Fahrzeug an, die Strecken waren durchweg langweilig und das Spiel litt unter ernsthaften Balancefehlern, bei denen bestimmte Charaktere - wie Warthog und Sweet Tooth - völlig überlegen waren und das gesamte Erlebnis unfair machten. Darüber hinaus war die Kampagne glanzlos und der geteilte Bildschirm richtete in diesem Spiel mehr Schaden an als in zeitgenössischen Titeln wie Goldeneye 007. Es war einfach nicht so gut, wie wir es in Erinnerung haben, und das Konzept war seiner Zeit voraus. Heute denke ich, dass Twisted Metal eine Zukunft hätte.