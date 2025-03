Beschissener Retro

HQ

Ein Gamer im Jahr 2025 zu sein ist einfacher denn je, die Auswahl ist größer denn je, und es gibt mehr großartige kostenlose Produkte auf allen Plattformen, um Sie und mich im nächsten Jahrzehnt zu unterhalten. Aber natürlich gab es eine Zeit, in der das nicht der Fall war, in der Spiele mehr als das Zehnfache unseres monatlichen Freigepäcks kosteten und in der wir mehr als oft absolute Mega-Klamotten gekauft haben. Wie wir alle wissen, gibt es viele vergessene Retro-Perlen, die vielleicht sogar besser waren als das, was heute betrachtet wird, aber im gleichen Atemzug gibt es genauso viele Retro-Titel, die wir im Nachhinein nicht mit einer 1,50 Meter langen Stange angefasst hätten, wenn die Spielewelt anders gewesen wäre. Das ist Crappy Retro, die alten Spiele, durch die wir uns gekämpft haben, weil alle anderen es gemacht haben oder weil es keine Alternativen gab. Die Spiele hätten wir nicht einmal anfassen dürfen, mit einer Zange.

Kid Icarus (NES / 1986)

Ich habe Kid Icarus schon als Kind geliebt. Ich erinnere mich lebhaft daran, wie sehr mich die silberne Pappschachtel ansprach, und ich erinnere mich, wie sich das Cover selbst auf eine Art und Weise einladend anfühlte, wie es Metroid, R.C. Pro-Am und einige andere NES-Titel taten. Ich liebte die Musik in Gunpei Yokois Klassiker als die beste in diesem Format, neben Mega Man und Duck Tales, und ich erinnere mich an die Ästhetik als bezaubernd. Gleichzeitig erinnere ich mich, wie brutal frustrierend es war, dass sich das Klettern in den Levels ermüdend anfühlte und dass ich viel lieber eine Variation dieses Aufbaus und der traditionellen Struktur (A-to-B, von links nach rechts) gesehen hätte. Ich erinnere mich auch daran, dass die steife Spielsteuerung und der übermäßige Schwierigkeitsgrad für Frustration sorgten, wie es nur wenige andere namhafte und große Nintendo-Veröffentlichungen taten. Heute, wenn ich zu Metroid, Super Mario Bros., Mega Man und Kid Icarus zurückkehre, ist es für mich kein Geheimnis mehr, dass dies ein katastrophal überbewertetes Jump'n'Run-Abenteuer ist, das ohne den Uhrwerk-Protagonisten und die brillante Musik ehrlich gesagt nicht viel Wertvolles zu bieten hatte.

Werbung:

Perfect Dark (Nintendo 64 / 2000)

Ich leitete das Missil Magazine, als Rare Perfect Dark auf den Markt brachte, und nach Erfolgen wie Golden Eye 007, Diddy Kong Racing und Banjo-Kazooie schien es, als könnte der britische Gaming-Gigant nicht scheitern. Das stellte sich jedoch als nicht der Fall heraus. Joanna Darks "Bond-inspirierte" Agentengeschichte über Außerirdische und fantasievolle Killerwaffen wurde von vielen Spielekritikern gefeiert und wurde schnell zu einem rasenden Verkaufserfolg, aber im Grunde war es nur eine blasse Kopie von Golden Eye mit einem zersplitterten Spieldesign und einem Bildschirm-Update, das am ehesten einem Overhead-Projektor ähnelte.

Grand Theft Auto (PC, PlayStation / 1997)

Es wäre geradezu unehrlich von mir, zu versuchen, etwas anderes zu sagen, als dass ich GTA als Spielserie liebe. Ich liebe so ziemlich alles, was den Namen Grand Theft Auto trägt, und habe dem dritten, vierten und fünften Teil Bestnoten gegeben. Im gleichen Atemzug wäre es unehrlich von mir, zu versuchen, DMA Design für ihre Arbeit am allerersten Spiel zu begeistern und es als eine Art Meisterwerk zu bezeichnen, denn ehrlich gesagt war es das nicht. Es war schnell, pixelig und grafisch klebrig, und die Missionen waren eintönig sinnlos, genau wie die gesamte Geschichte. Sicher, ich hatte genauso viel Spaß daran, Zivilisten zu überfahren wie du, und es wäre ohne die übertriebene Gewalt nie ein Erfolg geworden, aber im Kern ist es eigentlich ein ziemlich verrottetes Retro-Spiel.

Werbung:

Ninja Gaiden (Xbox / 2003)

Ich weiß, das ist wirklich wie ein Fluchen in der Kirche und ich bin jetzt fest davon überzeugt, dass mein lieber Kollege und Freund Jonas Mäki alles in seiner Macht Stehende tun wird, um zu versuchen, mein Mittagessen zu vergiften. Ninja Gaiden. Niemand sagt etwas Negatives darüber, jedenfalls nicht ungestraft. Und doch ist es genau das, was ich gleich tun werde, denn so gut das fest installierte Ninja Gaiden Black auch war (definitive, definitive Verbesserung), das Basisspiel war nie all die Lobeshymnen und den Hype wert, mit dem es belohnt wurde. Der Hauptgrund dafür ist meiner Meinung nach die Kamera des Spiels, die sich bis heute als die vielleicht schwächste in einem Spiel dieser Art aus dieser Generation von temporalen Actiontiteln aus der Third-Person-Perspektive herausstellt. Ein schwieriges, unglaublich herausforderndes Ninja-Spiel zu entwickeln, bei dem Mikromillimeterpräzision und perfektes Timing im Vordergrund standen, und es dann nicht mit einer gut funktionierenden Kamera zu unterstützen - das war ein tödlicher Fehler von Team Ninja, den ich damals und heute nicht gutgeheißen habe. Ich weiß nicht, wie oft ich während meiner Stunden mit Ninja Gaiden 100 Mal gestorben bin, weil die Kamera hinter einem Objekt in der Spielumgebung stecken geblieben ist und die Hälfte meines Sichtfelds verdeckt hat.

Killer Instinct (Super Nintendo / 1994)

Das Kampfspiel von Rare ist einer dieser Titel, der in seiner ursprünglichen Form (Super Nintendo) oft in Diskussionen über diese alten Retro-Juwelen erwähnt wird und von Kampfspielfans oft als ikonischer Klassiker angepriesen wird. Ich bin froh, es anders beschreiben zu können, denn Killer Instinct war ein übertrieben gehyptes Müllspiel, das nur von effektivem Marketing und hervorragender Musik lebte. Der Sinn von Street Fighter II und Mortal Kombat zum Beispiel bestand darin, sich Angriffe, Muster und Kombos zu merken - etwas, das in Rares eigenem Kampfspiel auf einen einzigen Tastendruck vereinfacht worden war, was an sich schon den ganzen Sinn ruinierte, Stunden mit einem Kampfspiel dieser Art zu verbringen. Es war auch radikal unausgewogen und grafisch eine Art Kopie von Mortal Kombat.

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES / 1989)

Jeder in meinem sozialen Umfeld und jeder in meiner Grundschulklasse spielte damals Teenage Mutant Ninja Turtles (NES). Jeder. Ich erinnere mich, dass auf dem Schulhof mehr über dieses Spiel gesprochen wurde, als man als vernünftig bezeichnen konnte, und meine Kindheitsfreundin Lönnå® lud uns regelmäßig zu spieldurchtränkten Nachmittagen nach Hause ein (wir schwänzten die Nachmittagsclubs), um dieses meistverkaufte Konami-Spiel zu spielen. Das einzige Problem war, dass es nach Schachtelhalm stank und das immer tat. Teenage Mutant Ninja Turtles (NES) war und ist eines der am meisten geliebten Retro-Spiele, das bestenfalls zum Schmunzeln hätte anregen sollen. Das liegt daran, dass die Spielsteuerung geradezu schrecklich war, die Bugs zahlreich waren (bei weitem das schlampigste NES-Spiel, das ich je ausprobiert habe) und die Grafik flackerte.

Legend Zelda II: The Adventure of Link (NES / 1987)

Das Vermischen von Genres wie Rollenspiel, Adventure und Jump'n'Run-Elementen in Zelda II würde sich als nahezu nutzlos erweisen und ich persönlich betrachte dies als den Tiefpunkt der Serie. Die Erkundung und das offene Design des Vorgängers waren natürlich der beste Teil und was Zelda zu Zelda macht, und wie Nintendo sich dazu entschied, all das komplett zu überspringen, ist heute jenseits aller Vorstellungskraft. Wenn dieses Spiel nicht "Zelda" im Namen gehabt hätte und nicht die ikonische Musik enthalten hätte, hätte es damals niemanden interessiert, und niemand würde sich heute an Zelda II erinnern.