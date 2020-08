Berühmtheit von Grand Theft Auto verlässt Rockstar nach 20 Jahren

Reed Tucker: "Unsere Vorfahren haben keine Chicken Wings gegessen. Sie lebten eins mit der Natur und ihrem Ökosystem. Sie ernährten sich von Nüssen, Beeren und Blattgemüse."

Lazlow: "Ja und sie warfen Steine ​​auf ihren eigenen Schatten und starben mit vierundzwanzig an Alter und Angst!"

Es war 2001 und ich war ungefähr seit einer Stunde in Grand Theft Auto III unterwegs, als sich der Radiomoderator und DJ Lazlow mit diesem Gespräch in mein Gehirn brannte. Lazlow Jones hat seitdem an den meisten GTA-Spiele mitgewirkt und was nicht jeder weiß: Er war Autor und auch Produzent der Games. Zumindest bis er bei Rockstar aufgehört hat.

Jones hat diese Woche sein LinkedIn-Profil aktualisiert, um zu zeigen, dass er Rockstar bereits im vergangenen April nach etwa zwanzig Jahren im Unternehmen verlassen hat. Jetzt arbeitet er stattdessen an einigen Serien für Disney und Netflix und ist gleichzeitig als Berater bei einem Unternehmen in der Spielebranche tätig.

Es scheint so, dass die Chattersphere-Talkshow von GTA V und die dazugehörigen Missionen seine letzten Arbeiten waren. Ob wir Lazlow in Zukunft noch einmal sehen oder hören werden ist ungewiss, doch es gibt einige wenige Entwickler, die auch nach dem Verlassen des Studios weiterhin mit Rockstar zusammenarbeiten. Auf jeden Fall wollen wir uns bei dir bedanken, Lazlow. Gute Arbeit.