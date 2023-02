Berühmter Analyst: "Ich bin mir zu 98% sicher", dass Microsoft Activision Blizzard erwirbt

HQ

Gestern gab die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde bekannt, was ihrer Meinung nach notwendige Schritte für Microsoft sind, wenn sie Activision Blizzard kaufen möchten, einschließlich des tatsächlichen Verkaufs von Call of Duty. Während dies in den Medien weithin als großer Schlag wahrgenommen wurde, reagierte die Börse nicht so und jetzt erklärt der berühmte Videospielanalyst Michael Pachter warum.

Als er den Video-Podcast PreMarket Prep besuchte, um darüber zu sprechen, sagte er, er denke, dass die Regulierungsbehörden hauptsächlich in Großbritannien, aber auch in den USA einige große Fehler in ihren Argumenten gegen den Deal gemacht haben, die vor Gericht nicht halten werden. Anstatt zu denken, dass der Deal abgesagt wird, glaubt er, dass die jüngste Entwicklung eher das Gegenteil zeigt und sagt: "Ich bin mir zu 98% sicher, dass dieser Deal passiert."

Das Interview ist sehr interessant, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie die Wettbewerbsbehörden arbeiten und was tatsächlich in dem +1-Jahr passiert ist, das vergangen ist, seit Microsoft ihre Absicht angekündigt hat, Activision Blizzard zu kaufen.

Was ist Ihre Wette, wird Microsoft diesen Sommer wie geplant Eigentümer von Activision Blizzard sein, oder wird es sich verzögern oder sogar durchfallen?